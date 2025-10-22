Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ставрополе при взрыве неустановленного устройства пострадала женщина

Пострадавшая получила осколочные ранения, при этом объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.

В Ставрополе произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

По предварительным данным, инцидент произошел в микрорайоне 204-й квартал. Источник агентства уточнил, что пострадавшая получила осколочные ранения, при этом объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.

Место происшествия оцеплено представителями экстренных служб и правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее очевидец снял момент мощного взрыва в Харькове.