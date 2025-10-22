В Ставрополе при взрыве неустановленного устройства пострадала женщина

В Ставрополе произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
По предварительным данным, инцидент произошел в микрорайоне 204-й квартал. Источник агентства уточнил, что пострадавшая получила осколочные ранения, при этом объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.
Место происшествия оцеплено представителями экстренных служб и правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее очевидец снял момент мощного взрыва в Харькове.