В Брянской области в результате атаки БПЛА погиб человек

Еще один мирный житель был госпитализирован с ранениями.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки беспилотников ВСУ на село Андрейковичи в Брянской области погиб мирный житель, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«В результате террористических действий, к сожалению, один мирный житель погиб», — говорится в его публикации.

Кроме того, еще один человек был госпитализирован с ранениями. Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшего, а пострадавшему пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним, накануне сообщалось, что в Белгородской области в результате удара украинского БПЛА погиб местный житель.

