В Брянской области в результате атаки БПЛА погиб человек

В результате атаки беспилотников ВСУ на село Андрейковичи в Брянской области погиб мирный житель, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
«В результате террористических действий, к сожалению, один мирный житель погиб», — говорится в его публикации.
Кроме того, еще один человек был госпитализирован с ранениями. Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшего, а пострадавшему пожелал скорейшего выздоровления.
Напомним, накануне сообщалось, что в Белгородской области в результате удара украинского БПЛА погиб местный житель.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше