СМИ: Устроивший взрыв на остановке в Ставрополье прятал бомбу в детской коляске

Сотрудники правоохранительных органов Ставрополя задержали подозреваемого, который мог устроить взрыв у воинской части. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в Telegram-канале Mash.

По предварительным данным, подрывник спрятал взрывное устройство в детской коляске. На данный момент преступник находится на территории воинской части — его допрашивают.

О состоянии пострадавшей при взрыве женщины поступают противоречивые данные: в публикации Mash утверждалось, что она скончалась в больнице, но, по данным Telegram-канала SHOT, она выжила и ее здоровью ничего не угрожает.

Официального подтверждения и комментариев от правоохранительных органов относительно этой информации не поступало.

Бомба сдетонировала на троллейбусной остановке. Жительницу города, находящуюся рядом с местом взрыва, госпитализировали с осколочными ранениями бедра и голени. На месте работают все экстренные службы.

16 сентября сотрудники Федеральной службы безопасности также задержали в Новосибирске женщину, причастную к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье по заданию специальных служб Украины.