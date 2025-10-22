В Братиславе горит завод, перерабатывающий российскую нефть

Это уже третий инцидент за два дня с европейскими НПЗ, перерабатывающими российскую нефть. В понедельник взрыв прогремел на заводе Petrotel-Lukoil в Плоешти, который находится на юге Румынии. А в ночь на вторник в Венгрии загорелся крупнейший в стране НПЗ, принадлежащий MOL.