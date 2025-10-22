Соседи пять лет держали женщину в плену и кормили её моющим средством

Жертва рассказывала, что ей подмешивали моющее средство в кашу, заставляли жить в саду или гараже, а также справлять нужду в кастрюлю или пакеты. Злоумышленники переводили последние деньги с её счета на свой. Пострадавшая неоднократно пыталась сбежать, но всегда возвращалась из-за страха.