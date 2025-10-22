Директор Лувра: инфраструктура музея нуждается в срочной модернизации

Инфраструктура Лувра требует срочной модернизации, так как последний раз обновлялась почти 40 лет, заявила директор Лувра Лоранс Де Кар.
«Крупная модернизация была произведена 40 лет назад, сейчас оборудование, которое работало с перегрузкой, на грани выхода из строя и требует реновации», — приводит РИА Новости ее заявление в сенате.
Де Кар назвала хроническим дефицит финансирования на обновление оборудования и инфраструктуры Лувра.
Заявление директор Лувра прозвучало спустя три дня после ограбления музея, во время которого были похищены исторические драгоценности.
Ранее сообщалось, что Де Кар подала в отставку после ограбления, однако ее заявление отклонили на фоне грядущей реставрации музея.
Напомним, 19 октября из музея похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины. Четыре человека проникли в Лувр, выдав себя за рабочих, и за семь минут совершили ограбление.