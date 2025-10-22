Подозреваемый в организации взрыва в Ставрополе задержан, силовики ведут допрос

Мужчина, подозреваемый в организации взрыва на территории Ставрополя, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
«Принесший взрывное устройство на улицу Серова, которое сработало и в результате пострадала женщина, оперативно задержан», — говорится в сообщении.
Согласно заявлению источника, в настоящий момент сотрудники силовых структур допрашивают подозреваемого. Других уточнений об инциденте издание не приводит.
Ранее KP.RU сообщал, что в Ставрополе произошел взрыв неустановленного устройства. В результате ЧП пострадала женщина, она была госпитализирована с осколочными ранениями бедра и голени.
Как передает «КП-Северный Кавказ», инцидент произошел возле троллейбусной остановки города вечером 22 октября. Место происшествия оцеплено, к работе подключены силовики.