Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в организации взрыва в Ставрополе задержан, силовики ведут допрос

Правоохранители ведут допрос подозреваемого в причастности к взрыву неустановленного устройства в Ставрополе.

Мужчина, подозреваемый в организации взрыва на территории Ставрополя, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Принесший взрывное устройство на улицу Серова, которое сработало и в результате пострадала женщина, оперативно задержан», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению источника, в настоящий момент сотрудники силовых структур допрашивают подозреваемого. Других уточнений об инциденте издание не приводит.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ставрополе произошел взрыв неустановленного устройства. В результате ЧП пострадала женщина, она была госпитализирована с осколочными ранениями бедра и голени.

Как передает «КП-Северный Кавказ», инцидент произошел возле троллейбусной остановки города вечером 22 октября. Место происшествия оцеплено, к работе подключены силовики.