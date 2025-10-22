В Подмосковье МВД проверяет видео с водителем автобуса, домогающимся до девочки

Красногорский отдел полиции начал проверку после обнаружения видеозаписи, на которой запечатлен инцидент с водителем рейсового автобуса. По предварительным данным, водитель прилюдно попытался домогаться до несовершеннолетней пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
«Сотрудники подмосковной полиции в городском округе Красногорск проводят проверку по видео, выявленному в сети интернет. полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как водитель рейсового автобуса пытался залезть под куртку несовершеннолетней девочки», — заявили в ведомстве.
Полицейские проводят комплекс мероприятий для установления всех участников происшествия, а также для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося. Также уточняется, что на данный момент в правоохранительные органы не поступали официальные заявления или сообщения, связанные с этим инцидентом.
