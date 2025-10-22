Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье МВД проверяет видео с водителем автобуса, домогающимся до девочки

В Подмосковье засняли домогательства водителя автобуса до малолетней девочки.

Источник: Комсомольская правда

Красногорский отдел полиции начал проверку после обнаружения видеозаписи, на которой запечатлен инцидент с водителем рейсового автобуса. По предварительным данным, водитель прилюдно попытался домогаться до несовершеннолетней пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудники подмосковной полиции в городском округе Красногорск проводят проверку по видео, выявленному в сети интернет. полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как водитель рейсового автобуса пытался залезть под куртку несовершеннолетней девочки», — заявили в ведомстве.

Полицейские проводят комплекс мероприятий для установления всех участников происшествия, а также для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося. Также уточняется, что на данный момент в правоохранительные органы не поступали официальные заявления или сообщения, связанные с этим инцидентом.

Ранее KP.RU сообщил, что полиция также проверяет видео, на котором запечатлены кадры травли и жестоких издевательств над школьником из Комсомольска.