СМИ: Украинские беспилотники атаковали Челябинск

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по Челябинску. Об этом в среду, 22 октября, сообщил Telegram-канал Mash.
По словам местных жителей, сначала над городом появилась вспышка, затем послышались громкие взрывы. Также звучит сирена, говорится в публикации.
Официального подтверждения атаки на момент публикации материала не поступало.
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника.
Также недавно удар пришелся на Махачкалу. Причем ВСУ атаковали Махачкалу беспилотниками нового типа с иностранными обозначениями. По информации источников Telegram-канала Shot, ранее такие дроны не применялись для ударов вглубь территории России.