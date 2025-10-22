Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Украинские беспилотники атаковали Челябинск

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по Челябинску. Об этом в среду, 22 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по Челябинску. Об этом в среду, 22 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, сначала над городом появилась вспышка, затем послышались громкие взрывы. Также звучит сирена, говорится в публикации.

Официального подтверждения атаки на момент публикации материала не поступало.

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 33 украинских беспилотника.

Также недавно удар пришелся на Махачкалу. Причем ВСУ атаковали Махачкалу беспилотниками нового типа с иностранными обозначениями. По информации источников Telegram-канала Shot, ранее такие дроны не применялись для ударов вглубь территории России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше