В Абхазии погиб российский турист, который ушел из отеля после ссоры

Тело мужчины обнаружили в окрестностях села Кындыг.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники МЧС Абхазии обнаружили тело российского туриста из Архангельской области, передает пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, мужчина отдыхал в селе Кындыг Очамчырского района. По предварительной информации, он ушел из отеля после ссоры с женой и перестал выходить на связь.

«Ближе к полудню сотрудники ПСО г. Очамчира обнаружили тело Глазнова в окрестностях с. Кындыг. По данному факту ведется следствие», — сообщает МЧС РА.

При этом в ведомстве не стали уточнять, что стало причиной смерти российского туриста.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде российский турист утонул во время плавания в Андаманском море.