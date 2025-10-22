В Абхазии погиб российский турист, который ушел из отеля после ссоры

Сотрудники МЧС Абхазии обнаружили тело российского туриста из Архангельской области, передает пресс-служба ведомства.
По данным МЧС, мужчина отдыхал в селе Кындыг Очамчырского района. По предварительной информации, он ушел из отеля после ссоры с женой и перестал выходить на связь.
«Ближе к полудню сотрудники ПСО г. Очамчира обнаружили тело Глазнова в окрестностях с. Кындыг. По данному факту ведется следствие», — сообщает МЧС РА.
При этом в ведомстве не стали уточнять, что стало причиной смерти российского туриста.
