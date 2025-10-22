Пожар вспыхнул на НПЗ в Братиславе, который перерабатывает российскую нефть

Ранее в Румынии и Венгрии за сутки прогремели взрывы на двух НПЗ. Взрывы прогремели одновременно на двух нефтеперерабатывающих предприятиях в странах НАТО — румынском НПЗ Petrotel-Lukoil в Плоешти и крупнейшем венгерском заводе компании MOL. На венгерском заводе пожар удалось локализовать с привлечением 17 пожарных расчётов. В обоих случаях обошлось без человеческих жертв.