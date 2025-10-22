Текслер: На одном из предприятий Копейска произошел взрыв, есть жертвы

На одном из предприятий города Копейска произошел взрыв. Об этом в среду, 22 октября, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
По его словам, в результате происшествия погибли люди. На месте случившегося работают все оперативные службы, развернута работа штаба.
— Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. Информацию будем обновлять по мере поступления, — добавил губернатор в свое Telegram-канале.
По данным СМИ, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по Челябинску. Очевидцы утверждают, что сначала над городом появилась вспышка, затем послышались громкие взрывы.
Один из предыдущих ударов БПЛА пришелся на Махачкалу. Причем украинская армия атаковала столицу Дагестана беспилотниками нового типа с иностранными обозначениями.