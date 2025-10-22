Ричмонд
СМИ: Четыре человека погибли при взрыве на заводе в Копейске

В результате взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области погибли четыре человека. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. Об этом в среду, 22 октября, сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника 112, в момент взрыва на смене находились 15 работников. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, проводятся работы по разбору завалов, говорится в посте.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.

О самом взрыве стало известно вечером того же дня. О нем сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он подтвердил наличие жертв, но число погибших не уточнил.