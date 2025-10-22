Ричмонд
На одном из предприятий Челябинской области произошел взрыв

Губернатор Алексей Текслер заявил, что в результате взрыва есть жертвы.

Источник: Аргументы и факты

В Копейске Челябинской области прогремел взрыв на одном из местных предприятий, заявил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Текслер.

«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы», — говорится в его публикации.

Как отметил губернатор, на месте работают специальные службы, развернута работа штаба. При этом угрозы жителям и гражданским объектам нет, заключил Текслер.

Ранее сегодня сообщалось, что в Ставрополе произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого пострадала женщина.