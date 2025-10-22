На одном из предприятий Челябинской области произошел взрыв

В Копейске Челябинской области прогремел взрыв на одном из местных предприятий, заявил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Текслер.
«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы», — говорится в его публикации.
Как отметил губернатор, на месте работают специальные службы, развернута работа штаба. При этом угрозы жителям и гражданским объектам нет, заключил Текслер.
Ранее сегодня сообщалось, что в Ставрополе произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого пострадала женщина.