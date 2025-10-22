Во Франции женщину пять лет силой удерживали в гараже и пытали

Во французской коммуне Сен-Мольф двое мужчин предстали перед правосудием по обвинению в пятилетнем заточении и систематических пытках 45-летней женщины. Как сообщает Le Figaro, жертва была обнаружена в гараже жилого дома, где содержалась в условиях крайней антисанитарии.
60-летнему воспитателю и 82-летнему пенсионеру предъявлены обвинения в «похищении с применением пыток». По данным следствия, женщина находилась в состоянии сильного истощения и была «очень худой». Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Жертва рассказала следователям, что сначала проживала в доме с одним из обвиняемых, затем ее переместили в палатку в саду, а когда вернулся второй фигурант — заперли в гараже. Дверь помещения была заблокирована снаружи шлакоблоками. Предположительно, жертва находилась в заточении около пяти лет.
Побег удался вечером 14 октября, когда пенсионер отвлекся на просмотр телевизора. Оба обвиняемых признают отдельные эпизоды, но минимизируют свою ответственность. Им грозит пожизненное заключение.
