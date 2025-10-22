Во Франции женщину пять лет силой удерживали в гараже и пытали

Жертва рассказала следователям, что сначала проживала в доме с одним из обвиняемых, затем ее переместили в палатку в саду, а когда вернулся второй фигурант — заперли в гараже. Дверь помещения была заблокирована снаружи шлакоблоками. Предположительно, жертва находилась в заточении около пяти лет.