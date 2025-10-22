Губернатор Текслер: Четыре человека погибли при взрыве на заводе в Копейске

Четыре человека погибли при взрыве на предприятии в городе Копейск Челябинской области в среду 22 октября. Об этом информировал губернатор региона Алексей Текслер. Также чиновник сообщил о нескольких пострадавших в результате ЧП.
«По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало», — написал он в Telegram-канале.
При этом губернатор не подтвердил, что взрыв мог произойти вследствие атаки беспилотного летательного аппарата.
«В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что произошедший взрыв не несёт угрозы зданиям, экологии и гражданам в непосредственной близости от объекта.
Напомним, несколько дней назад при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке погибли три человека. Также сообщалось, что девять человек пострадали при взрыве. Часть здания завода получила повреждения, но угрозы дальнейших обрушений нет.