В результате взрыва на предприятии в Копейске погибли четыре человека

«По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, ещё несколько пострадало. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», — говорится в сообщении.
Напомним, на предприятии в Копейске Челябинской области произошёл взрыв, в результате происшествия есть жертвы. К ликвидации последствий привлечены все оперативные службы, развернута работа штаба. Ранее сильный взрыв прогремел на окраине Челябинска. Местные жители рассказали, что слышали сильный взрыв в Ленинском районе города. По словам очевидцев, виден густой дым.
