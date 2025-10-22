В результате взрыва в Челябинской области погибли четыре человека

На одном из промышленных предприятий в Копейске, Челябинская область, произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.
По словам губернатора, помимо погибших, несколько работников получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывается необходимая помощь.
На место происшествия прибыли экстренные службы и представители региональных властей. Специалисты выясняют причины взрыва и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого пострадала женщина.