Житель Санкт-Петербурга потребовал с МВД пять миллионов рублей компенсации

— Действительно, подумаешь, на встречку выехал, да по пешеходному переходу. Как добропорядочный гражданин, Сидорец поехал на составление протокола. Далее он на камеру извинился за нарушение ПДД. Через некоторое время мужчина увидел себя в СМИ и пабликах в Сети. Антон Владимирович обиделся и потребовал опровергнуть сведения, извиниться перед ним, все удалить и пять миллионов рублей ему заплатить, — пояснила Лебедева.