Житель Санкт-Петербурга потребовал с МВД пять миллионов рублей компенсации

Пять миллионов рублей хочет потребовать житель Санкт-Петербурга через суд за публикацию видео с его извинениями за нарушение правил дорожного движения, которое было записано полицейскими. Об этом в среду, 22 октября, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
— Антон Владимирович Сидорец направил иск сначала в Петроградский суд, а когда иск ему вернули, направил в Смольнинский. Он требует пять миллионов рублей компенсации морального вреда с ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и СМИ за то, что они рассказали, как он нарушает ПДД, — написала она в Telegram-канале.
В иске мужчина указал, что 23 мая его остановил инспектор, он представился, но Сидорец не запомнил ФИО, так как находился в недоумении о причине остановки.
— Действительно, подумаешь, на встречку выехал, да по пешеходному переходу. Как добропорядочный гражданин, Сидорец поехал на составление протокола. Далее он на камеру извинился за нарушение ПДД. Через некоторое время мужчина увидел себя в СМИ и пабликах в Сети. Антон Владимирович обиделся и потребовал опровергнуть сведения, извиниться перед ним, все удалить и пять миллионов рублей ему заплатить, — пояснила Лебедева.
Она отметила, то Смольнинский районный суд тоже отказал петербуржцу в принятии заявления к производству.
