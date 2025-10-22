Ричмонд
Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске

Причиной взрыва в Копейске могло стать нарушение технологического процесса.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт — РИА Новости. Нарушение технологического процесса могло стать причиной взрыва на предприятии в челябинском Копейске, где, предварительно, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Глава региона Алексей Текслер сообщил о взрыве на одном из предприятий города Копейска, угрозы жителям и гражданским объектам нет. Позже он добавил, что погибли 4 человека. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается.

«Причина, предварительно, нарушение технологического процесса», — сказал он.

Также источник пояснил, что в момент взрыва в цехе на смене работали более 20 человек.

В пресс-центре ГУМЧС России по региону добавили, что на месте происшествия работают силы и средства МЧС России по повышенному номеру сложности пожара.

