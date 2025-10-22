Губернатор Текслер опроверг версию об атаке БПЛА по предприятию в Копейске

Взрыв на предприятии в городе Копейске Челябинской области, в результате которого погибли четыре человека, произошел не из-за попадания дрона ВСУ. Об этом в среду, 22 октября, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
— В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается, — написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало, добавил Текслер.
До этого сообщалось, что в результате взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области погибли четыре человека. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности, написал Telegram-канал 112.
О самом взрыве стало известно вечером того же дня. О нем сообщил Алексей Текслер. Он подтвердил наличие жертв, но число погибших не уточнил.