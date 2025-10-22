Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Текслер опроверг версию об атаке БПЛА по предприятию в Копейске

Взрыв на предприятии в городе Копейске Челябинской области, в результате которого погибли четыре человека, произошел не из-за попадания дрона ВСУ. Об этом в среду, 22 октября, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Взрыв на предприятии в городе Копейске Челябинской области, в результате которого погибли четыре человека, произошел не из-за попадания дрона ВСУ. Об этом в среду, 22 октября, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

— В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается, — написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало, добавил Текслер.

До этого сообщалось, что в результате взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области погибли четыре человека. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности, написал Telegram-канал 112.

О самом взрыве стало известно вечером того же дня. О нем сообщил Алексей Текслер. Он подтвердил наличие жертв, но число погибших не уточнил.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше