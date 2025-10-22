Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Элисте при обрушении балкона пострадали трое детей

В Элисте произошло обрушение балкона жилого дома, в результате происшествия трое детей получили травмы различной степени тяжести. Инцидент произошёл в доме № 61 по улице 8 Марта. О происшествии сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Калмыкия.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, дети 2010 и 2012 годов рождения упали с высоты и получили ушибы и травмы. На место происшествия незамедлительно выехал и. о. прокурора города Лола Горяева для координации действий правоохранительных органов.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований жилищного и градостроительного законодательства, а также своевременности и полноте работ по содержанию и ремонту здания. В случае выявления нарушений, прокуратура примет весь комплекс мер реагирования.

Ранее в Саратове произошло частичное обрушение аварийного жилого дома. Благодаря оперативным действиям спасательных служб удалось эвакуировать 18 жильцов, в том числе четырёх несовершеннолетних, и избежать жертв. Все эвакуированные были размещены во временном пункте проживания. По факту обрушения возбуждено уголовное дело о халатности.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.