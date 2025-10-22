ТАСС: Один человек пострадал в ДТП со спорткаром на юго-востоке Москвы

Спорткар Mercedes-Benz AMG GT столкнулся с машиной каршеринга на улице Лавриненко на юго-востоке столицы, пострадал один человек. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в оперативных службах.
— На улице Лавриненко произошло столкновение спорткара Mercedes-Benz AMG GТ и автомобиля каршеринга. Предварительно, в результате ДТП пострадал один человек, — цитирует собеседника ТАСС.
В результате столкновения машина каршеринга опрокинулась на крышу, уточнил он.
Авария произошла примерно в 21:45 по московскому времени на улице Лавриненко в районе дома № 4.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
В этот же день на Поречной улице в столичном районе Марьино произошло ДТП с участием двух машин: «газель» врезалась в автобус. В результате аварии пострадали три человека.