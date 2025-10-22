Ричмонд
Версия прилета БПЛА в Челябинской области не подтвердилась

Специалисты продолжают проверку всех возможных обстоятельств происшествия.

Источник: ru.freepik.com

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что версия о прилете беспилотного летательного аппарата в Копейске, где ранее произошел взрыв на предприятии, не нашла подтверждения.

По его словам, специалисты продолжают проверку всех возможных обстоятельств инцидента, однако данных, указывающих на атаку с воздуха, на данный момент нет.

Ранее глава региона сообщил о взрыве на одном из предприятий Копейска. В результате происшествия погибли четыре человека, еще несколько человек получили травмы. На месте работают экстренные службы и следственные органы.

Также сегодня сообщалось, что в Ставрополе произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого пострадала женщина.

