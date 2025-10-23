Пожар произошел в ТЦ «Матрица» на западе Москвы

Тление утеплителя произошло в одном из помещений в торговом центре «Матрица» на западе столицы, возгорание ликвидировано. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России.
— На втором этаже трехэтажного административного здания (ТЦ «Матрица»), в одном из помещений, где производится ремонт, в стене происходило тление утеплителя на площади двух квадратных метров. Принятыми мерами тление было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало, — сказано в сообщении.
Эвакуация в здании не проводилась, отметили в ведомстве, передает РИА Новости.
Тление шпалы произошло утром 22 октября на станции московского метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. В пресс-службе метрополитена сообщили, что возгорание было локализовано, движение поездов при этом не пострадало.
18 октября под платформой на Белорусском вокзале загорелся силовой кабель. В связи с происшествием на одном из Московских центральных диаметров вынужденно прерывали движение, но позднее его восстановили. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.