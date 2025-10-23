Пожар произошел в ТЦ «Матрица» на западе Москвы

— На втором этаже трехэтажного административного здания (ТЦ «Матрица»), в одном из помещений, где производится ремонт, в стене происходило тление утеплителя на площади двух квадратных метров. Принятыми мерами тление было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало, — сказано в сообщении.