В Германии полиция по ошибке открыла огонь по военным во время учений

Во время учений бундесвера в немецком городе Эрдинг произошёл инцидент, в результате которого полиция по ошибке открыла огонь по военнослужащим. Об этом сообщило издание Bild.
В результате перестрелки один солдат получил ранение и был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
Инцидент произошёл после того, как местные жители заметили вооружённых людей на улицах и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов приняли военных за преступников и открыли стрельбу.
Причины, по которым полиция не была уведомлена о проведении учений, пока не раскрываются.
