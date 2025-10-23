Ричмонд
В Германии полиция по ошибке открыла огонь по военным во время учений

В результате стрельбы один солдат получил ранение.

Источник: Аргументы и факты

Во время учений бундесвера в немецком городе Эрдинг произошёл инцидент, в результате которого полиция по ошибке открыла огонь по военнослужащим. Об этом сообщило издание Bild.

В результате перестрелки один солдат получил ранение и был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошёл после того, как местные жители заметили вооружённых людей на улицах и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов приняли военных за преступников и открыли стрельбу.

Причины, по которым полиция не была уведомлена о проведении учений, пока не раскрываются.

