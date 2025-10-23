Ричмонд
Текслер сообщил о пяти пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске

Пять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Информация о погибших после взрыва на предприятии в челябинском Копейске уточняется, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее Текслер сообщал о четырех погибших.

«Информация по погибшим уточняется. Пять пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы. Медики оказывают всю необходимую помощь. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска», — написал Текслер в своем Telegram-канале.