Текслер сообщил о пяти пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Информация о погибших после взрыва на предприятии в челябинском Копейске уточняется, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Ранее Текслер сообщал о четырех погибших.
«Информация по погибшим уточняется. Пять пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы. Медики оказывают всю необходимую помощь. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска», — написал Текслер в своем Telegram-канале.