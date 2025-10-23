Пять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области

Информация о погибших после взрыва на предприятии в городе Копейске Челябинской области уточняется, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 22 октября, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
— Информация по погибшим уточняется. Пять пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска, — написал он в Telegram-канале.
Взрыв на предприятии в городе Копейске Челябинской области, в результате которого погибли четыре человека, произошел не из-за попадания дрона ВСУ, сообщил ранее Алексей Текслер.
До этого сообщалось, что в результате взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области погибли четыре человека. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности, написал Telegram-канал 112.
О самом взрыве стало известно вечером того же дня. О нем сообщил Алексей Текслер. Он подтвердил наличие жертв, но число погибших не уточнил.