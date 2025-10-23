Текслер: на предприятии в Челябинской области произошёл ещё один взрыв

На предприятии в Копейске Челябинской области произошёл ещё один взрыв. Об этом информировал губернатор Алексей Текслер, уточнив, что взрыв прозвучал в очаге возгорания.
Чиновник уточнил, что при инциденте пострадали пять человек.
«Пять пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы. Медики оказывают всю необходимую помощь. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь. Он пообещал публиковать появляющуюся информацию о чрезвычайном происшествии и призвал не доверять фейковым сообщениям о причинах и последствиях инцидента.
Ранее Текслер сообщил, что в результате взрыва погибли четыре человека. При этом он подчеркнул, что информация о причастности БПЛА к взрыву на предприятии в Челябинской области является недостоверной.
Также сообщалось, что произошедший взрыв не несёт угрозы зданиям, экологии и гражданам в непосредственной близости от объекта.