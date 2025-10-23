Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На заводе в Копейске произошёл ещё один взрыв в очаге возгорания

Губернатор региона Алексей Текслер предоставил информацию по инциденту на предприятии в Копейске. Данные о погибших уточняются. Пять пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в местные медучреждения. Врачи оказывают необходимую помощь при поддержке специалистов центра медицины катастроф, областных больниц и больниц Челябинска.

Источник: Life.ru

«Произошёл ещё один взрыв в очаге возгорания. Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте», — написал Текслер в своём телеграм-канале.

Все пострадавшие и семьи погибших получат необходимую помощь, а правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего. Губернатор рассказал, что были зафиксированы случаи распространения недостоверной информации. Он попросил местных жителей доверять только официальным источникам.

Напомним, в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области погибли четыре человека. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается. Причиной взрыва на заводе могло стать нарушение техники безопасности. По предварительным данным, в момент инцидента на предприятии находились от 10 до 15 человек. В данный момент ведутся аварийно-спасательные мероприятия, на месте работают экстренные службы. Развернута работа штаба.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше