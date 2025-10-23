Еще один взрыв произошел на предприятии в Копейске Челябинской области

Произошел еще один взрыв в очаге возгорания на предприятии в городе Копейске Челябинской области. Об этом в среду, 22 октября, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
— Произошел еще один взрыв в очаге возгорания. Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте, — написал он в Telegram-канале.
Информация о погибших после взрыва на предприятии в городе Копейске Челябинской области уточняется, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передал Алексей Текслер.
Взрыв на предприятии в Копейске Челябинской области, в результате которого погибли четыре человека, произошел не из-за попадания дрона ВСУ.
До этого сообщалось, что в результате взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области погибли четыре человека. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности, написал Telegram-канал 112.