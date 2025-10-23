Число пострадавших при взрыве в Копейске увеличилось

На одном из предприятий Копейска (Челябинская область) произошел взрыв. По данным оперативных служб, переданным ТАСС, погибли семь человек, еще шесть получили травмы.
Отмечается, что эта информация пока предварительная.
Губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что версия прилета БПЛА в настоящий момент не подтверждается. Нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва на заводе в Копейске.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше