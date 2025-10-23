Ричмонд
Текслер: Версия налёта БПЛА ВСУ на завод в Копейске не подтверждается

Атака украинских беспилотников на Челябинскую область, где произошёл взрыв на предприятии в Копейске не подтверждается. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Источник: Life.ru

«В настоящий момент версия прилёта БПЛА не подтверждается», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее сильный взрыв прогремел на окраине Челябинска. Местные жители рассказали, что слышали громкие звуки в Ленинском районе города. Причиной взрыва на заводе могло стать нарушение техники безопасности. По предварительным данным, в момент инцидента на предприятии находились от 10 до 15 человек. Погибли четыре человека, пять пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в местные медучреждения. Позже в очаге возгорания произошёл ещё один взрыв.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

