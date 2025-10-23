Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до семи человек

Число погибших при взрыве на предприятии в городе Копейске Челябинской области увеличилось до семи человек. Об этом в среду, 22 октября, со ссылкой на оперативные службы сообщило ТАСС.
Собеседник агентства рассказал, что число погибших выросло до семи человек, пострадавших — до шести. Сотрудник оперативных служб отметил, что эти данные являются предварительными.
22 октября на одном из промышленных предприятий Копейска произошел взрыв. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют. На место происшествия прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Через некоторое время в очаге возгорания произошел еще один взрыв.
Информация о погибших после взрыва на предприятии в городе Копейске Челябинской области уточняется, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передал Алексей Текслер.
Взрыв на предприятии в Копейске Челябинской области, в результате которого погибли четыре человека, произошел не из-за попадания дрона ВСУ.