Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до семи человек

22 октября на одном из промышленных предприятий Копейска произошел взрыв. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют. На место происшествия прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Через некоторое время в очаге возгорания произошел еще один взрыв.