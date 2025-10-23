Ричмонд
Количество погибших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до семи

При взрыве в Челябинской области погибли семь человек, пострадали шесть.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны предварительные данные о количестве погибших и пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области. Количество жертв чрезвычайного происшествия увеличилось до семи, также сообщается о шести получивших травмы.

«Число погибших увеличилось до семи человек, пострадавших — до шести», — информирует ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. При этом собеседник агентства уточнил, что данные являются предварительными.

Ранее губернатор Челябинской области Текслер сообщил, что в результате взрыва погибли четыре человека. При этом он подчеркнул, что информация о причастности БПЛА к взрыву на предприятии в Челябинской области является недостоверной.

Также сообщалось, что на предприятии в Копейске Челябинской области произошёл ещё один взрыв, это случилось в очаге возгорания.

Губернатор призвал доверять только официальной информации о чрезвычайном происшествии, игнорируя фейковые сообщения о причинах и последствиях инцидента.

