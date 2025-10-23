Роспотребнадзор выявил антисанитарию в цехах компании «Восток» в Улан-Удэ

Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии ранее уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО «Восток», приобретенную в магазинах торговой сети «Николаевский» в Улан-Удэ. Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по Бурятии, на 22 октября количество заболевших увеличилось до 145, из них 79 детей, госпитализировано 76 человек, из них 47 детей. В среду Железнодородный суд Улан-Удэ запретил на 90 суток работу компании «Восток» — до 20 января 2026 года.