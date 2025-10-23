Системы ПВО уничтожили не менее восьми украинских БПЛА над Воронежской областью

Над территорией Воронежской области силами противовоздушной обороны была нейтрализована группа беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, дежурными расчетами ПВО обнаружено и уничтожено не менее восьми воздушных целей. Инцидент произошел в небе над двумя муниципальными районами и одним городским округом.
По предварительной информации, в результате падения обломков беспилотников жертв и разрушений на земле не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в Копейске увеличилось.
