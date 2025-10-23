Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Системы ПВО уничтожили не менее восьми украинских БПЛА над Воронежской областью

Над территорией Воронежской области силами противовоздушной обороны была нейтрализована группа беспилотных летательных аппаратов.

Над территорией Воронежской области силами противовоздушной обороны была нейтрализована группа беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, дежурными расчетами ПВО обнаружено и уничтожено не менее восьми воздушных целей. Инцидент произошел в небе над двумя муниципальными районами и одним городским округом.

По предварительной информации, в результате падения обломков беспилотников жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в Копейске увеличилось.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше