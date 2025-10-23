Ричмонд
Около 30 человек в черном устроили драку в сквере в Копейске Челябинской области

Массовая драка с участием одетых в черное десятков мужчин произошла в городе Копейске Челябинской области. Участников инцидента разыскивают правоохранители. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в ГУ МВД по региону, передает портал 74.ru.

Накануне жители города сообщили о ЧП в сквере имени Калинина. На записи с камер видно, что в сквер пришло почти 30 человек в черном. Они устроили потасовку около светящегося арт-объекта в центре.

В полиции сообщили, что запись подробно изучается, проводятся мероприятия, направленные на установление участников инцидента, сказано в статье.

В сентябре пассажиры рейса Оренбург — Москва устроили в самолете массовую драку. Конфликт начался с того, что пьяному мужчине не понравилась надпись на футболке соседки — «Помощь наркозависимым».

Уточняется, что инцидент произошел на борту Boeing 737−800 компании Nordwind. После того как пассажир увидел у девушки футболку с надписью, он стал приставать к ней и другим соседям.