Число погибших при взрыве в Копейске увелилось до девяти

В Челябинской области ликвидировано открытое горение на месте пожара, идет проливка. Спасатели готовятся к разбору завалов, на место направляются дополнительные силы и средства.
По данным губернатора Алексея Текслера, подтверждена гибель девяти человек. Пострадали пятеро, медики делают все возможное для стабилизации их состояния. Уточняется информация о пропавших без вести.
Родным и близким погибших, а также пострадавшим будет оказана необходимая помощь, в том числе психологическая; соответствующая работа организована.
Губернатор региона также сообщил, что версия прилета БПЛА в настоящий момент не подтверждается. Нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва на заводе в Копейске.