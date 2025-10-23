Ричмонд
Число погибших при взрыве в Копейске увелилось до девяти

В Челябинской области ликвидировано открытое горение на месте пожара, идет проливка.

В Челябинской области ликвидировано открытое горение на месте пожара, идет проливка. Спасатели готовятся к разбору завалов, на место направляются дополнительные силы и средства.

По данным губернатора Алексея Текслера, подтверждена гибель девяти человек. Пострадали пятеро, медики делают все возможное для стабилизации их состояния. Уточняется информация о пропавших без вести.

Родным и близким погибших, а также пострадавшим будет оказана необходимая помощь, в том числе психологическая; соответствующая работа организована.

Губернатор региона также сообщил, что версия прилета БПЛА в настоящий момент не подтверждается. Нарушение техники безопасности могло стать причиной взрыва на заводе в Копейске.

