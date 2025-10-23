Число погибших при взрыве на предприятии в Челябинской области выросло до 9

Количество погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области увеличилось до девяти. Об этом информировал губернатор региона Алексей Текслер.
«На данный момент подтверждается гибель 9 человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние», — написал губернатор в Telegram-канале, добавив, что уточняется информация по пропавшим без вести людям.
По информации чиновника, открытое горение на месте ЧП уже ликвидировано, когда закончится проливка этого места, спасатели начнут разбирать завалы.
Текслер подчеркнул, что родным и близким погибших, а также пострадавшим специалисты оказывают психологическую помощь.
Ранее сообщалось, что при взрыве в Челябинской области погибли семь человек, пострадали шесть.
Также сообщалось, что на предприятии в Копейске Челябинской области произошёл ещё один взрыв, это случилось в очаге возгорания.