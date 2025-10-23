Житель Белгородской области погиб в результате атаки БПЛА, еще двое пострадали

Боевики ВСУ вновь нанесли авиаудар по Белгородской области. В ночь на 23 октября стало известно о гибели мирного жителя. Мужчина находился в автомобиле в момент атаки дрона. Об этом оповестили в пресс-службе оперативного штаба Белгородской области.
Так, беспилотник ударил по Валуйскому округу. Помимо погибшего, числятся также двое пострадавших. Их доставили в Валуйскую ЦРБ.
«Ранены двое мужчин: у одного пострадавшего баротравма и осколочное ранение руки, у второго — баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, руки и головы», — отмечается в сообщении.
Прошлой ночью Мордовия подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате ударов повреждения получило промышленное предприятие.