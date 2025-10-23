Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске достигло девяти человек

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до девяти человек. Об этом в четверг, 23 октября, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
— На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали. Наши врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести, — написал он в Telegram-канале.
До этого сообщалось, что число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до семи человек.
22 октября на одном из промышленных предприятий Копейска произошел взрыв. Алексей Текслер сообщил, что угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют. На место происшествия прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Через некоторое время в очаге возгорания произошел еще один взрыв.
Информация о погибших после взрыва на предприятии в городе Копейске Челябинской области уточняется, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передавал Алексей Текслер.