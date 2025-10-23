Ричмонд
До девяти увеличилось число погибших при взрыве на заводе в Копейске

Число погибших в результате взрыва на заводе в Копейске Челябинской области возросло до девяти человек. Пятеро пострадавших госпитализированы, ведётся уточнение данных о пропавших без вести. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Источник: Life.ru

«На месте пожара ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка. Сразу после спасатели приступят к разбору завалов. На место будут направлены соответствующие силы и средства», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее число жертв взрыва в Копейске достигло семи. По данным оперативной службы, в результате происшествия пострадали шесть человек. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается. Причиной взрыва на заводе могло стать нарушение техники безопасности. По предварительным данным, в момент инцидента на предприятии находились от 10 до 15 человек. Пять пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в местные медучреждения. В данный момент ведутся аварийно-спасательные мероприятия, на месте работают экстренные службы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

