Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьям погибших при взрыве на предприятии в Копейске окажут помощь

Сейчас угрозы для местных жителей и гражданской инфраструктуры нет.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что семьи погибших и пострадавших в результате взрыва на предприятии в Копейске получат всю необходимую помощь и поддержку. Он отметил, что региональные власти уже прорабатывают меры по оказанию содействия, а конкретные решения будут озвучены позднее.

Ранее глава региона сообщил о происшествии на одном из промышленных объектов города. По предварительным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, еще несколько получили травмы различной степени тяжести.

Текслер также подчеркнул, что угрозы для местных жителей и гражданской инфраструктуры нет. Он добавил, что на данный момент версия о возможном прилете беспилотного аппарата, который мог вызвать взрыв, не подтверждается.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого пострадала женщина.