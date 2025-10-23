Семьям погибших при взрыве на предприятии в Копейске окажут помощь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что семьи погибших и пострадавших в результате взрыва на предприятии в Копейске получат всю необходимую помощь и поддержку. Он отметил, что региональные власти уже прорабатывают меры по оказанию содействия, а конкретные решения будут озвучены позднее.