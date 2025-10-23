Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Гусев заявил о ликвидации не менее восьми БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области отражают массированную атаку БПЛА, сбито минимум восемь дронов.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники массированно атакуют территорию Воронежской области ночью 23 октября. Над двумя районами и городским округом региона сбили не менее восьми дронов ВСУ. Об этом уведомил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

По данным на 01:45, пострадавших и разрушений в результате уничтожения дронов нет. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории области. Губернатор напомнил жителям о правилах безопасности.

«Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Россошанском, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах сохраняется», — оповестил Александр Гусев.

Боевики ВСУ также нанесли авиаудар по Белгородской области. Погиб житель, который находился в автомобиле в момент атаки дрона. Пострадали еще два мужчины, их доставили в больницу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше