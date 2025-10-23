Губернатор Гусев заявил о ликвидации не менее восьми БПЛА в Воронежской области

Беспилотники массированно атакуют территорию Воронежской области ночью 23 октября. Над двумя районами и городским округом региона сбили не менее восьми дронов ВСУ. Об этом уведомил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.
По данным на 01:45, пострадавших и разрушений в результате уничтожения дронов нет. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории области. Губернатор напомнил жителям о правилах безопасности.
«Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Россошанском, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах сохраняется», — оповестил Александр Гусев.
Боевики ВСУ также нанесли авиаудар по Белгородской области. Погиб житель, который находился в автомобиле в момент атаки дрона. Пострадали еще два мужчины, их доставили в больницу.