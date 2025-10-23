Ричмонд
Над Воронежской областью сбили не менее восьми БПЛА

Дроны были ликвидированы еще в воздушном пространстве, не причинив ущерба наземным объектам.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны Воронежской области уничтожили как минимум восемь беспилотников, зафиксированных в небе над двумя районами и одним городским округом региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале, подчеркнув, что на данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

По словам главы области, система ПВО сработала оперативно, что позволило предотвратить возможные последствия атаки. Все беспилотные летательные аппараты были ликвидированы еще в воздушном пространстве, не причинив ущерба наземным объектам.

Гусев добавил, что угроза новых атак сохраняется. Опасность возможных ударов беспилотников отмечается в Воронеже, а также в Россошанском, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах, где продолжают действовать силы противовоздушной обороны.

Ранее Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 58 беспилотников над территориями Брянской и Курской областей.

