Портал, писавший о пожаре НПЗ в Братиславе, опроверг данную информацию

Новостной портал cznews.info опубликовал опровержение своей статьи о пожаре на нефтедобывающем заводе венгерской компании MOL.

Источник: Life.ru

«Эта информация не подтверждена официальными источниками. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщало, что на нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе, принадлежащем венгерской компании MOL Group произошёл пожар. Сам НПЗ под управлением Slovnaft Plc специализируется на переработке российской нефти, поставляемой через трубопровод «Дружба». Братиславский НПЗ обладает мощностью 124 тысячи баррелей в сутки, при этом основная часть продукции поставляется на экспорт в европейские страны.

