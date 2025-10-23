Портал, писавший о пожаре НПЗ в Братиславе, опроверг данную информацию

«Эта информация не подтверждена официальными источниками. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее СМИ сообщало, что на нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе, принадлежащем венгерской компании MOL Group произошёл пожар. Сам НПЗ под управлением Slovnaft Plc специализируется на переработке российской нефти, поставляемой через трубопровод «Дружба». Братиславский НПЗ обладает мощностью 124 тысячи баррелей в сутки, при этом основная часть продукции поставляется на экспорт в европейские страны.
