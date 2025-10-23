Бывший мэр Плеса Шевцов* оформил на родных две трети городской недвижимости

Во время судебного процесса по делу о взыскании с экс-мэра города Плес Ивановской области Алексея Шевцова* более одного миллиарда рублей прокурор сообщил, что обвиняемый оформил на своих родных около двух третей всей недвижимости в Плесском городском поселении.
Шевцов*, занимая в течение десяти лет до 2015 года должность депутата, а в 2010—2011 годах — главы поселения, нарушил законодательные требования, монополизировав рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе. Бизнес-структуры бывшего мэра включали родственников, доверенных лиц и сеть взаимосвязанных юридических образований.
Прокурор заявил, что коррупционно нажитое имущество целенаправленно скрывалось на близких родственниках. Многие объекты сначала регистрировались на брата Шевцова*, потом перераспределялись между другими членами семьи для имитации законности приобретения. На родных записано около ста объектов недвижимости.
Отмечается, что совокупная площадь незаконно присвоенных земельных участков сопоставима с территорией Плесского музея-заповедника, передает РИА Новости.
Останкинский районный суд столицы ранее принял решение изъять имущество экс-судьи Верховного суда России Момотова. Общая стоимость активов оценивается в девять миллиардов рублей. Также имущество изъяли у компаньона Момотова Андрея Марченко.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.