Бывший мэр Плеса Шевцов* оформил на родных две трети городской недвижимости

Во время судебного процесса по делу о взыскании с экс-мэра города Плес Ивановской области Алексея Шевцова* более одного миллиарда рублей прокурор сообщил, что обвиняемый оформил на своих родных около двух третей всей недвижимости в Плесском городском поселении.