В Улан-Удэ после массового отравления суд закрыл производственный цех на 90 дней

Из-за отравления шаурмой и онигири 145 человек получили острую кишечную инфекцию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Улан-Удэ после массового отравления суд закрыл производственный цех на 90 дней — с 19 октября 2025 года по 20 января 2026. Об этом сообщается на сайте Железнодорожного суда Республики Бурятия. На предприятии готовили еду, которую поставляли на прилавки сети магазинов.

Напомним, из-за отравления шаурмой, онигири с курицей и другой готовой едой в Бурятии 145 человек получили острую кишечную инфекцию. У 11 пострадавших медики диагностировали сальмонеллез.

— Завтра начнём выписывать первых вылечившихся от кишечной инфекции, также замедляется прирост заболевших, — уточнила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Заведующую производством того самого цеха Уже задержали, сейчас она находится под домашним арестом.