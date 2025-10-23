Власти подтвердили гибель 9 человек при взрывах на предприятии в Челябинской области

Власти официально подтвердили гибель 9 человек в результате взрыва на предприятии в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«На месте пожара ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка. Сразу после спасатели приступят к разбору завалов. На место будут направлены соответствующие силы и средства», — говорится в комментарии.
По данным губернатора Алексея Текслера, на данный момент подтверждается гибель 9 человек, 5 человек пострадали.
«Наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести. Родным и близким погибших, пострадавшим будет оказана помощь и поддержка, в том числе психологическая. Соответствующая работа организована», — сказал глава региона.
Напомним, произошло несколько взрывов на одном из предприятий города Копейска. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.
Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается.
Ранее оперативные службы сообщали что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, госпитализированы, подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и медучреждений Челябинска.
Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте. Правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего.